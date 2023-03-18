جامعة برج العرب تعلن عن إنشاء وحدة الريادة الطلابية.. تعرف على أهدافها

تعلن جامعة برج العرب التكنولوجية عن إنشاء وحدة الريادة الطلابية، حيث إنها تعتبر الركيزة الأساسية لمساعدة الطالب المتفوق والمتعثر، النشيط والكسول على تنمية شخصيته وفتح آفاق جديدة بالنسبة لتكوينه الشخصي والعلمي.

الوحدة تحرص على تحقيق أهداف الطلاب

كما تحرص الوحدة على تحقيق أهداف الطلاب داخل الجامعة بأيسر الطرق وأكفأها من خلال مساعدتهم على التكيف مع النظام الأكاديمي من ناحية، وكذلك مساندتهم في حالة وجود أسباب تؤدي إلى تعثرهم أو تمنع تقدمهم الدراسي.

الدعم العلمي والنفسي للطلاب

وصرح الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة، بأن من أهم أهداف إنشاء وحدة الريادة الطلابية هي توفير الدعم اللازم للطلاب خلال مسيرتهم العلمية ومحاولة مساعدة الطلاب على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والمساعدات المتاحة وتقديم الدعم العلمي والنفسي للطلاب.

وجدير بالذكر حرص الجامعة على أن تكون أولى الجامعات التي تقيم وحدة لريادة طلابها لاستغلال طاقتهم بشكل إيجابي يعود بالنفع على المجتمع والجامعة.

ويأتي ذلك تحت إشراف الدكتور عبير قاسم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وإدارة تنفيذ الوحدة، والدكتور محمد رمضان رئيس قسم السكك الحديدية بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.