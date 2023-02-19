تعاون مشترك بين جامعة برج العرب التكنولوجية والقرية الذكية لتدريب الطلاب

بحث الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، بروتوكول تعاون مع واحات السيليكون في القرية الذكية ببرج العرب الجديدة؛ بهدف تبادل الإمكانيات والخبرات المتاحة في المجالات البحثية والتكنولوجية المختلفة بين الجانبين.

الاستفادة من الخبرات العلمية

ويهدف البروتوكول إلى تنفيذ استراتيجية الجامعة لتدريب الطلاب عمليا وفنيا داخل المؤسسات والشركات الصناعية والتكنولوجيا المختلفة، وذلك للاستفادة من الخبرات العلمية والعملية المُتنوعة التي تقدمها تلك المؤسسات، لافتًا إلى أهمية دعم التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات والجهات البحثية والصناعية، والاستفادة من المعامل والأجهزة والآلات المتوفرة لدى القرية الذكية وتدريب الطلاب من خلالها، لصقل مهارات الطلاب لضمان تأهيل الخرجين للاندماج في سوق العمل.

وأشار الجوهري إلى أن مجالات التعاون ستشمل تدريب الطلاب داخل المعامل الذكية المتطورة داخل القرية الذكية، وتنظيم ورش عمل بالتنسيق مع الطرفين.

ومن جانبه، أكد العميد مهندس شريف محمد عبد الله المدير التنفيذي لمناطق تشغيل واحات السيليكون على مستوى الجمهورية ومدير القرية الذكية ببرج العرب الجديدة على أن حرصه على التعاون المشترك والاستفادة من الطاقات البشرية، والتجارب البحثية والعملية لدى الجانبين.

تشغيل واحات السيليكون

بحث البروتوكول، الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، والعميد مهندس شريف محمد عبد الله المدير التنفيذي لمناطق تشغيل واحات السيلكون ومدير القرية الذكية بمدينة برج العرب الجديدة.

حضر فعاليات بحث البروتوكول، الدكتور إبراهيم الفحام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة برج العرب التكنولوجية، والدكتور أسامة النحاس منسق برنامج تكنولوجيا المعلومات وبعض من مسؤولين المعامل بواحات السيلكون بالقرية الذكية.