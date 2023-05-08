جامعة برج العرب تعقد المؤتمر الأول لكليات تكنولوجيا العلوم

برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عقدت جامعة برج العرب التكنولوجية، برئاسة د. محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة، المؤتمر الأول لكليات تكنولوجيا العلوم الصحية، تحت عنوان آفاق جديدة لمستقبل القطاع الصحي التكنولوجي بمصر تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وأكد د. محمد مرسي الجوهري على أهمية دور التكنولوجيا في المنظومات الصحية في العالم خاصة وأنها غيرت بشكل كبير في شكل وأداء وممارسات المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تناول مستقبل القطاع الصحي التكنولوجي في مصر وبحث سُبل استحداث برامج جديدة للقطاع الصحي التكنولوجي؛ لتلبية احتياجات سوق العمل، وتوضيح رؤى التعاون المحلي والدولي بين مختلف الجامعات التكنولوجية وقطاعات الأعمال.

رؤية مصر 2030

وأكد د. أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم التكنولوجي، أن رؤية مصر 2030 تهتم بملف التعليم باعتباره يساهم بشكل كبير في التحول الاجتماعي خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى الدعم الكبير الذي يوليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعدد المسارات التعليمية؛ لتقديم برامج دراسية حديثة ومتميزة تلبي احتياجات وظائف المستقبل، مشيرًا إلى أهمية إعداد خريجين مؤهلين لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتغيير الثقافة المجتمعية نحو التعليم الفني، من خلال إنشاء مسار للتعليم التكنولوجي الجديد، والذي يختلف عن التعليم الجامعي التقليدي، ويخفف الضغط عليه بما يتناسب مع احتياجات العصر وسوق العمل الحالي.

ومن جانبها، أبرزت د. رانيا الشرقاوي عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ونائب رئيس المُلتقى، دور التكنولوجيا في مجال العلوم الصحية والعمل على تطورها، موضحة أن المؤتمر انتهى إلى عدة توصيات أبرزها: رسم خارطة طريق القطاع الصحي التكنولوجي في مصر، ودعم الجدارات بالقطاع الصحي التكنولوجي لتعميمه على كافة كليات تكنولوجيا العلوم الصحية بالجامعات التكنولوجية، والتعاون في إعداد البرامج الدراسية بالتعاون مع الجهات الصناعية لتلبية متطلبات سوق العمل، وتوحيد المسمى الوظيفي لخريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية.

وعلى هامش الفعاليات، وقعت جامعة برج العرب التكنولوجية بروتوكول تعاون مع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية؛ بهدف توفير فرص للتدريب الميداني لطلاب كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، وليكتسب الطلاب الخبرات العلمية في التخصصات ذات الصلة بالكلية، وفقًا لبرنامج تدريبي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، بما يحقق الاستفادة الكافية لتأهيل الطلاب للعمل المهني وتنمية مهاراتهم.

مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

كما استقبلت الجامعة وفدًا من جامعة العقبة بالأردن؛ لبحث سُبل التعاون بين الجامعتين تحقيقًا لمحاور ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

شهد المؤتمر حضور من جانب جامعة برج العرب التكنولوجية، د. عبير قاسم نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ود. إبراهيم الفحام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة برج العرب التكنولوجية ود. خالد الغرياني أمين عام الجامعة، كما حضر ممثل السيد اللواء محافظ الإسكندرية، وبعض من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء مجالس إدارة شركات القطاع الصحي وممثلي جهاز مدينة برج العرب الجديدة.