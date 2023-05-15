تفاصيل نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالإسكندرية.. تظهر خلال أيام

كشف الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، تفاصيل نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني في مدارس الإسكندرية وذلك بعدما أنهى الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 - 2023 لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية الأربعاء الماضي وفقاً للجداول المعلنة والمعتمدة من محافظ الإسكندرية.

الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية ل«الوطن»، أن موعد نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني في مدارس الإسكندرية سيتم فور انتهاء كل مدرسة من التصحيح والمراجعة من قبل التوجيهات والتي يتبعها إعلان النتيجة مباشرة.

وأكد أن نتيجة الصف الخامس الابتدائي ستعلن في كل مدرسة على حدى فور انتهاء الامتحانات، موضحاً أن على أولياء الأمور التواصل مع المدرسة لمعرفة موعد إعلان النتيجة المتوقع أن يكون خلال أيام قليلة جدا.

امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني

وأوضح أن امتحانات الصف الخامس الابتدائي تمت بالتزام تام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة لمكافحة الغش، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة .

تعليمات تصحيح نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني

واكد أنه شدَّد قي تعليماته على مراعاة الدقة التامة في تقدير درجات الطلاب ومراجعة الجزئيات حرصًـا على مصلحة أبنائنا الطلاب ، وأكّد على دور الكنترول المدرسي بالمراجعة أكثر من مرة قبل عمليات رصد الدرجات واستخراج النتائج.