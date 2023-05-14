إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023.. «الأحمر» دور ثان

أعلنت عدد من المدارس الابتدائية، نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 للعام الدراسي الحالي، عبر حسابها على فيس بوك، بالألوان وليس الدرجات، وفقا لنظام تقييم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي بالقرار الوزاري رقم 133 بتاريخ 21 سبتمبر، بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية وأسلوب التقييم للصفين الرابع والخامس.

وأكدت المدارس الابتدائية، مراجعة نتيجة الصف الخامس الابتدائي بدقة ورصد درجات الطلاب وتحويل الدرجات إلى الألوان، ومراجعة الكشوف النهائية لنتيجة الفصل الدراسي الثاني.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

وأضافت المدارس الابتدائية، أنّ الطلاب يمكنهم الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023، من خلال كشوف النتائج المنشورة على الصفحة الرسمية عبر موقعها أو التوجه إلى المدارس والاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي ..بالألوان

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني تكون في صورة 4 ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، كما يلي.

- اللون الأزرق أنّ المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات «من 85 إلى 100».

- اللون الأخضر يوضح أنّ المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة «من 65 لأقل من 85».

- اللون الأصفر يوضح أنّ المتعلم بحاجة إلى بعض الدعم «من 50 لأقل من 65».

- اللون الأحمر يوضح أنّ المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال بحاجة إلى الكثير من الدعم «من 1 لأقل من 50».