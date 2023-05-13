إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي التيرم الثاني في محافظة المنيا الثلاثاء بحد أقصى

تستعد الإدارات التعليمية لإعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني في محافظة المنيا، حيث تنتهي أعمال الامتحانات غدًا الأحد في جميع الإدارات التعليمية التسع، ومن ثم يتم اعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي التيرم الثاني في محافظة المنيا، في جميع المدارس بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة داخل الكنترول، ويتم تدقيق النتائج قبل إعلانها، حتي يأخد كل طالب حقه.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالمنيا

وقال الدكتور بهاء حسن، مدير الإدارة التعليمية في مركز ملوي بجنوب محافظة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني في محافظة المنيا، سيتم اعلانها عقب انتهاء أعمال الامتحانات والتي ستنتهي غدا الأحد في جميع مدارس محافظة المنيا، ويتم إعلان النتيجة بعد يوم واحد من انتهاء الامتحانات أي أن النتيجة ستظهر بعد غدا الاثنين أو يوم الثلاثاء بحد أقصى.

وأضاف مدير الإدارة التعليمية في ملوي، أن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني في محافظة المنيا، يتم تعليقها داخل جميع المدارس فور اعتمادها بالإدارات التعليمية التسع، ويحصل جميع الطلاب عليها دون أي رسوم، مؤكدًا أن أعمال التصحيح تتم أولًا بأول، حيث يتم رصد الدرجات في حينها.

إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالمنيا

وأوضح مير الإدارة التعليمية في مركز ملوي، أن نتيجة الصف الخامس الابتدائي التيرم الثاني في محافظة المنيا، تظهر بشكل سريع في المدارس، ويكون ظهورها في غضون يومين من انتهاء أعمال الامتحانات، حيث يتم اعتمادها بكل إدارة تعليمية علي حدة، ثم يتم إعلانها بالمدارس في جميع أرجاء محافظة المنيا.