«تعليم الإسكندرية»: إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني فور انتهاء التصحيح

كشف الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، تفاصيل نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني في مدارس الإسكندرية، وذلك بعدما أنهى الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية الأربعاء الماضي.

الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن موعد نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني في مدارس الإسكندرية سيتم تحديده فور انتهاء كل مدرسة من أعمال تصحيح ومراجعة أوراق الإجابات، موضحا أنه على أولياء الأمور التواصل مع المدرسة لمعرفة موعد إعلان النتيجة.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي تمت بالتزام تام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة لمكافحة الغش، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين.

تعليمات تصحيح نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني

واكد أنه شدد في تعليماته على مراعاة الدقة التامة في تقدير درجات الطلاب ومراجعة الجزئيات حرصًـا على مصلحة أبنائنا الطلاب، مؤكدا على دور الكنترول المدرسي بالمراجعة أكثر من مرة قبل عمليات رصد الدرجات واستخراج النتائج.