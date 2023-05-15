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أردوغان: النتائج الرسمية لانتخابات تركيا لم تصدر حتى الآن ولكننا متقدمون

كتب:

محمد عزالدين
02:16 ص | الإثنين 15 مايو 2023
أردوغان

أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن النتائج الرسمية لم تصدر حتى الآن ولكننا متقدمون بفارق كبير، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

حصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نسبة تصويت بلغت 50.76% بعد فرز 73% من الأصوات في الانتخابات الرئاسة التركية التي جرت أمس الأحد.

نسبة أصوات أردوغان 

وجاء على موقع «تي آر تي» التركي في نسخته الإنجليزية أن أردوغان حصل على حتى الآن 50.76% من الأصوات، تلاه كمال كليتشدار أوغلو من حزب الشعب الجمهوري المعارض ومرشح تحالف المعارضة بحصوله على 43.43% من الأصوات.

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بقلم محمد عزالدين