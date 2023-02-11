أردوغان: 14 مليون نسمة تضرروا من زلزال تركيا.. والعدد قد يصل إلى 20 مليونا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تُواجه كارثة كبيرة للغاية، إذ إن الزلزال الذي ضرب مناطق جنوب ووسط تركيا، الأسبوع الماضي، لا يُمكن مقارنته بما سبقه، كما أنه أكثر تدميرًا بـ 3 أضعاف من زلزال عام 1999.

عدد ضحايا الزلزال في تركيا تجاوز 21 ألف شخص

وأوضح أردوغان، خلال مؤتمر صحفي من ديار بكر، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن عدد ضحايا الزلزال في تركيا تجاوز 21 ألف شخص، كما أنه تسبب في تضرر أكثر من 14 مليون شخص، مُتوقعًا أن يصل هذا العدد إلى 20 مليونًا، موضحًا أن مئات الآلاف من المباني تصدعت وباتت غير قابلة للسكن.

تركيا باتت في المرتبة الأولى من حيث عدد الهزات الارتدادية

وتعهد الرئيس التركي، بأن تتخذ الحكومة إجراءات سريعة، لبدء إعمار المنازل والمباني المُتضررة خلال أسابيع قليلة، مؤكدًا أن تركيا باتت في المرتبة الأولى من حيث عدد الهزات الارتدادية التي تلت الزلزال، وهو ما تسبب في تضرر العديد من الولايات التركية، مُؤكدًا أن أكثر من 160 ألف عامل، يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ المُستمرة منذ فجر الاثنين الماضي.

ولفت إلى أنه جرى تنفيذ حالة الطوارئ في البلاد، كما أكد أن جميع الولايات التي تضررت بالزلزال مُجهزة بالمخيمات، كما سيجري اعتماد نمط التعليم عن بُعد في المناطق المُتضررة، حتى نهاية الفصل الدراسي.