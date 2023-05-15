هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب كوريا الجنوبية

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، قبالة مدينة دونجهاي الساحلية، اليوم الاثنين، على عمق 32 كيلومترا، دون وقوع أضرار.

وقالت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية، إن الهزة الأرضية تعد أقوى زلزال يقع في شبه الجزيرة الكورية أو المياه المحيطة بها حتى الآن خلال عام 2023.

بؤرة الهزة شرقي العاصمة «سول»

وقالت وكالة الأرصاد الجوية بكوريا الجنوبية، إن الهزة الأرضية وقعت في المياه على بعد 59 كيلومترا شمال شرقي دونجهاي شرقي العاصمة «سول»، في الساعة 6:27 صباحا بالتوقيت المحلي

وفي سياق متصل، أشارت سلطات الإطفاء في كوراي الجنوبية، إلى 18 بلاغًا عن الشعور بالهزات الأرضية من دونجهاي ومدينتين قريبتين.

وأمس الأحد، ضربت هزة أرضية بقوة 3.1 درجة، المياه قبالة مدينة دونجهاي الساحلية الشرقية، على عمق 33 كيلومترا.