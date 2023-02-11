تفاصيل زلزال كوريا الجنوبية.. رقم 44 منذ عام 1978

تعرضت كوريا الجنوبية، في وقت سابق من اليوم السبت، لهزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر وسط البلاد دون الإبلاغ عن وقوع أضرار أو ضحايا، فيما كشفت وسائل إعلام من بينها وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية تفاصيل الزلزال.

زلزال كوريا الجنوبية لم يسفر عن وقوع أضرار

ضرب زلزال بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر، بالقرب من محافظة «بيون» وسط كوريا الجنوبية، دون وقوع أضرار.

ويعد زلزال محافظة «بيون»، رقم 44 الذي يضرب الإقليم الكوري الجنوبي منذ عام 1978، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأوضحت إدارة «الأرصاد الجوية» الكورية الجنوبية، أن الزلزال ضرب 11 كيلومترا شرقي محافظة «بيون» بمقاطعة «تشونجتشونج الشمالية»، على بعد 180 كيلومترا جنوب العاصمة «سول».

مركز زلزال «بيون» وقع على عمق 13 كيلومترا

وأضافت الأرصاد الجوية، أن مركز الزلزال، وقع على عمق 13 كيلومترا على خط عرض 36.52 درجة شمالا، وخط طول 127.85 درجة شرقا.

وفي 29 أكتوبر من العام الماضي 2022، ضرب زلزالا بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، وسط كوريا الجنوبية، وقالت وكالة «الأرصاد الجوية»، في ذلك الوقت، إن الهزة الأرضية، وقعت على بعد 11 كيلومترا شمال شرق «جواسان» بإقليم «تشونج تشيونج» الشمالي وعلى عمق 12 كيلومترا.

وفي ذلك الوقت، أمر رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، «هان داك-سو»، السلطات بالتحقق من الأضرار المحتملة الناجمة عن الزلازل، إجراء عمليات تفتيش للخدمات: «الكهرباء-الاتصالات» لمنع حدوث أي خلل، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.