هزة أرضية بقوة 3.1 درجة تضرب كوريا الجنوبية

ضربت هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، كوريا الجنوبية على عمق 10 كيلومترات.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت كوريا الجنوبية وقعت على مسافة 149 كيلومتر بين الشرق والشمال الشرقي من مدينة وونجو، و57 كيلومتر بين الشرق والشمال الشرقي من جانجننج.

من جهتها، قالت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية، إن الهزة الأرضية، وقعت في المياه على بعد حوالي 51 كيلومترا شمال شرقي مدينة دونجهاي الساحلية الشرقية، مشيرة إلى عدم ورود أنباء عن وقوع أضرار.

وأشارت إدارة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، إلى أن الهزة الأرضية، وقعت في الساعة 8:35 صباحا بالتوقيت المحلي على عمق 33 كيلومترا.