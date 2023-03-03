زلزال بقوة 3 درجات يضرب كوريا الجنوبية

قال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، فجر اليوم الجمعة، إن زلزالا بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، ضرب كوريا الجنوبية.

وأضاف «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، أن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت كوريا الجنوبية وقعت على عمق 10 كم.

وأشار «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إل أن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت كوريا الجنوبية وقعت على بعد 67 كيلو متر بين الغرب والجنوب الغربي من «تشانجوون» و 13 كم غرب «تشينجو».

وفي 11 فبراير الماضي، ضربت هزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر وسط كوريا الجنوبية، بعمق 13 كيلومترا، دون وقوع أضرار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.