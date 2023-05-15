بايدن يعرب عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق رفع سقف الدين بأمريكا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه متفائل بشأن آفاق التوصل إلى اتفاق بشأن رفع سقف الدين الحكومي، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأضاف بايدن، للصحفيين، أن الحكم على المفاوضات في خضم المفاوضات أمر خاطئ دائمًا، معربا عن تفاؤله لأنه مولود بالتفاؤل.

كما أعرب الرئيس الأمريكي، عن اعتقاده أن هناك رغبة من جانب الكونجرس، وكذلك من جانبه، للتوصل إلى اتفاق، وأجاب، ردا على سؤال عما إذا كان سيلتقي، غدا الثلاثاء مع زعماء «الكونجرس» بما في ذلك رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي،: «نعم. أعتقد ذلك».

وأشار بايدن، إلى أنه لن يغير خطط سفره لقمة مجموعة السبع التي تضم إلى جانب الولايات المتحدة واليابان، كل من المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، كندا، في اليابان، حيث من المقرر أن يسافر، بعد غد الأربعاء.