61 عضوا جمهوريا يطالبون بايدن بإجراء اختبار لقدراته العقلية قبل انتخابات 2024

يبدو أن طريق الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى الولاية الثانية من الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية لن يكون سهلا، خاصة بعد إعلان 61 عضوا جمهوريا في مجلس النواب الأمريكي ضرورة اجتياز الرئيس الأمريكي جو بايدن لامتحان معرفي أو سيكون عليه التخلي عن السباق الرئاسي لعام 2024.

%57 من الأشخاص يثقون في قدرات جو بايدن العقلية

وجاء هذا الطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد ظهور استطلاع رأي أوضح فيه 57% من الناخبين بأن بايدن لائق عقليا لإدارة البلاد وسط رفض الرئيس معالجة هذا الأمر في السنوات الـ 3 الأولى من ولايته.

طبيب سابق في البيت الأبيض يتحدث عن ضرورة خضوع جو بايدن لتقييم

وطالب الخطاب الموقع بقيادة النائب عن ولاية تكساس روني جاكسون، الطبيب السابق في البيت الأبيض، بضرورة خضوع جو بايدن لتقييم من أجل فحص معرفي معتمد إكلينيكيا، مع ضرورة إتاحة هذا النتائج للجمهور أو التقاعد وعندها سيتم السماح لزعيم لائق عقليا بالظهور على الساحة.

جو بايدن وشهادة طبيب البيت الأبيض

وخضع جو بايدن لفحوصات جسدية في عام 2021 وأشار طبيب البيت الأبيض، كيفين أوكونور إلى أن بايدن يتمتع بالصحة والنشاط ولديه 80 عاما وهذا يجعله لائقا طبيا لتنفيذ مهام الرئاسة بنجاح.

جو بايدن الرئيس الأكبر سنا في تاريخ أمريكا

يشار إلى أن جو بايدن هو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة سناً، وأعلن ترشحه للانتخابات الشهر الماضي وإذا فاز سيكون عمره في نهاية الفترة الرئاسية الثانية 86 سنة.