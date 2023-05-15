مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادثي إطلاق نار بأمريكا

في الولايات المتحدة، شهدت البلاد، خلال الساعات القلية الماضية، حادثي إطلاق نار في ولايتي أريزونا وكنتاكي، أسفرا عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

وكشفت وسائل إعلام والشرطة الأمريكية، تفاصيل حادثي إطلاق النار في الولايتين.

ووفقا لموقع «أرشيف عنف السلاح»، بلغ عدد عمليات إطلاق النار الجماعية بالولايات المتحدة خلال 2023، 221 عملية.

مقتل شخصين في إطلاق نار أثناء تجمع السكان في أحد الأحياء بأريزونا

وأعلنت الشرطة الأمريكية، أمس الأحد، مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار أثناء تجمع السكان في أحد الأحياء بولاية أريزونا الواقعة جنوب غرب البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت المتحدثة باسم شرطة مدينة يوما، الرقيب لوري فرانكلين، إن إطلاق النار وقع قبل الحادية عشرة من مساء أمس الأول السبت، مشيرة إلى عدم اعتقال أي مشتبه به.

وأوضحت فرانكلين، أن عند وصول عناصر الشرطة إلى موقع إطلاق النار وجدوا 7 أشخاص مصابين بأعيرة نارية، وأضافت المتحدجثة باسم شرطة المدينة، تم إعلان وفاة شابين «19، 20 عاما»، في مستشفيات يوما.

نقل طفل مصابا بجروح خطيرة جوا إلى المستشفى

ونقلت السلطات، طفل «16 عاما» جوا إلى مستشفى فينيكس مصابا بجروح خطيرة، فيما خضع 4 أطفال للعلاج في مركز يوما الطبي الإقليمي.

وفي لويزفيل بولاية كنتاكي، لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين، جراء إطلاق نار بالمدينة، وكشفت المتحدثة باسم قسم شرطة مترو لويزفيل، أليسيا سمايلي، تفاصيل الحادث وقالت في بيان، إنه تم استدعاء العناصر الأنية، لموقع إطلاق النار في الحادية عشرة من مساء أمس الأول السبت بالتوقيت المحلي.

وأشارت سمايلي، إلى أن إطلاق النار اندلع جراء نزاع داخل شركة مطلة على الشارع، فيما قدم مكتب الطب الشرعي عنوانا يتطابق مع مطعم للبيتزا.