رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الشرطة الأمريكية تحقق بشأن إطلاق نار داخل حرم جامعة أوكلاهوما

كتب:

حسن رمضان
05:43 ص | السبت 08 أبريل 2023
عناصر من الشرطة الأمريكية-صورة أرشيفية

عناصر من الشرطة الأمريكية-صورة أرشيفية

تحقق الشرطة الأمريكية بشأن إطلاق نار محتمل داخل حرم جامعة أوكلاهوما، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال حساب جامعة أوكلاهوما على «تويتر»، إلى إطلاق نار نشط في حرم «نورمان» في الساعة 9:24 مساءً أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، مختتمة: «أركض، اختبئ، قاتل!». 

وفي وقت لاحق، أشارت جامعة أوكلاهوما الواقعة في مدينة نورمان، في تغريدة ثانية في الساعة 9:46 مساءً، إلى أن شرطة الجامعة تحقق في الحادث.

اقرأ المزيد:

الشرطة الأمريكية تفصل ضابطين في مقتل «نيكولز»: فشلا في حمايته من العنف

إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية.. اثنان حالتهما خطرة

مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بجامعة ميشيجان الأمريكية.. وإصابة 8 في حادث سير

شرطة تكساس الأمريكية تعلن مقتل 4 أشخاص في حادث إطلاق نار
بقلم حسن رمضان