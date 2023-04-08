الشرطة الأمريكية تحقق بشأن إطلاق نار داخل حرم جامعة أوكلاهوما

تحقق الشرطة الأمريكية بشأن إطلاق نار محتمل داخل حرم جامعة أوكلاهوما، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال حساب جامعة أوكلاهوما على «تويتر»، إلى إطلاق نار نشط في حرم «نورمان» في الساعة 9:24 مساءً أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، مختتمة: «أركض، اختبئ، قاتل!».

وفي وقت لاحق، أشارت جامعة أوكلاهوما الواقعة في مدينة نورمان، في تغريدة ثانية في الساعة 9:46 مساءً، إلى أن شرطة الجامعة تحقق في الحادث.