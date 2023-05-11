تفاصيل جديدة في حادث إطلاق نار على طفلة تلعب «خلاويص» بأمريكا

تسببت لعبة «الاستغماية» أو المعروفة بـ«الغميضة»، في إصابة طفلة صغيرة بطلق ناري في رأسها بجنوب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عثر الشرطيون على فتاة تبلغ من العمر 14 عاما، مصابة بطلق ناري في مؤخرة رأسها، نُقلت إلى المستشفى بسبب إصابات غير مميتة.

لم يتبين ماهية الشخص المختبئ

بحسب «سكاي نيوز»، فإن رجل يبلغ من العمر 58 عاما، رصد حركة غير طبيعية في حديقة منزله، ورأى ظلالًا لشخص مختبئ، لم يتبين ماهيته، فدخل منزله وأحضر سلاحه الناري، وأطلق النار على المختبئ، ليتبين أنها طفلة تختبئ أثناء لعب الغميضة.

وأعلن مكتب شرطة مقاطعة كالكاسيو، أن الحادثة وقعت يوم الأحد الماضي في بلدة ستاركس التابعة لولاية لويزيانا، بالقرب من الحدود مع تكساس، واكتشف المحققون أنّ عددا من الشباب كانوا يلعبون الغميضة في الحي، ويختبئون في ممتلكات أحد الجيران.

وألقت الشرطة الأمريكية القبض على الجاني، ووجهت له عدة تهم، من بينها الاعتداء على طفلة بسلاح مع أسباب مشددة للعقوبة.