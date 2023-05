قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار داخل مركز تجاري بأمريكا.. (فيديو)

أعلن مسؤولون في الولايات المتحدة الأمريكية، سقوط عدد غير محدد من القتلى، بينما أصيب 9 آخرون على الأقل في حادث إطلاق نار داخل مركز تجاري بولاية تكساس الأمريكية، أمس السبت.

وذكرت شبكة «سي إن إن»، الأمريكية أن مسلحا أطلق النار داخل مركز تجاري في شمال مدينة «دالاس» الواقعة في ولاية «تكساس» أمس، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتم نقلهم إلى المستشفيات، مضيفة أن بعض الضحايا كانوا من الأطفال الذين لم يتجاوز أعمارهم الخمس سنوات.

وأشارت الشبكة، إلى مقتل أحد المشتبه بهم بالرصاص، لكن الشرطة تبحث عن مطلق نار ثان في مركز ألين بريميوم آوتليتس التجاري الضخم بمدينة ألين بولاية تكساس، في حين بثت وسائل إعلام محلية لقطات أظهرت عناصر الشرطة وهم يسارعون بإخراج المتسوقين من المركز التجاري ووقوف سيارات الشرطة وعربات الطوارئ على مقربة من المداخل.

يشار إلى أن حوادث إطلاق النار على جموع من الأشخاص باتت شائعة في الولايات المتحدة، إذ وصل عدد الحوادث من هذا النوع إلى 198 على الأقل حتى الآن خلال العام الجاري، ويعد ذلك أكبر عدد حتى هذه المرحلة من العام مقارنة بعام 2016.

