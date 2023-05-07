رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار داخل مركز تجاري بأمريكا.. (فيديو)

كتب:

أسماء العيسوي
10:00 ص | الأحد 07 مايو 2023
حادث إطلاق نار في الولايات المتحدة

حادث إطلاق نار في الولايات المتحدة

أعلن مسؤولون في الولايات المتحدة الأمريكية، سقوط عدد غير محدد من القتلى، بينما أصيب 9 آخرون على الأقل في حادث إطلاق نار داخل مركز تجاري بولاية تكساس الأمريكية، أمس السبت.

بعض الضحايا كانوا من الأطفال 

وذكرت شبكة «سي إن إن»، الأمريكية أن مسلحا أطلق النار داخل مركز تجاري في شمال مدينة «دالاس» الواقعة في ولاية «تكساس» أمس، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتم نقلهم إلى المستشفيات، مضيفة أن بعض الضحايا كانوا من الأطفال الذين لم يتجاوز أعمارهم الخمس سنوات. 

وأشارت الشبكة، إلى مقتل أحد المشتبه بهم بالرصاص، لكن الشرطة تبحث عن مطلق نار ثان في مركز ألين بريميوم آوتليتس التجاري الضخم بمدينة ألين بولاية تكساس، في حين بثت وسائل إعلام محلية لقطات أظهرت عناصر الشرطة وهم يسارعون بإخراج المتسوقين من المركز التجاري ووقوف سيارات الشرطة وعربات الطوارئ على مقربة من المداخل. 

حوادث إطلاق النار أصبحت شائعة في أمريكا 

يشار إلى أن حوادث إطلاق النار على جموع من الأشخاص باتت شائعة في الولايات المتحدة، إذ وصل عدد الحوادث من هذا النوع إلى 198 على الأقل حتى الآن خلال العام الجاري، ويعد ذلك أكبر عدد حتى هذه المرحلة من العام مقارنة بعام 2016. 

اقرأ المزيد:

ما سقف الدين في الولايات المتحدة؟.. وزيرة الخزانة حذرت بايدن منه

هل يمكن تفادي المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة والصين؟.. «فاينانشال تايمز» توضح

مراسل القاهرة الإخبارية: إطلاق نار في محيط القصر الجمهوري بالخرطوم

مقتل وإصابة 4 أشخاص في إطلاق نار داخل مركز طبي بالولايات المتحدة

بايدن فى إشارة إلى ترامب: «لا يمكننا أن ندع أوباما يفوز برئاسة أمريكا»
بقلم أسماء العيسوي