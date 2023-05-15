«حياة كريمة» تطلق قوافل طبية في 4 محافظات.. اعرف الأماكن والتخصصات

أطلقت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، اليوم الاثنين، عددا من القوافل الطبية في 4 محافظات مختلفة تابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وهي «أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، محافظة الدقهلية»

التخصصات الطبية التابعة لحياة كريمة

وتضم القوافل الطبية التي أطلقتها مبادرة «حياة كريمة» اليوم، العديد من التخصصات الطبية، بحيث يحصل المواطن المصري الأكثر احتياجا على الخدمة الطبية المجانية الشاملة، وجاءت التخصصات المتوافرة في القوافل على النحو التالي:

- النساء والولادة

- خدمات تنظيم الأسرة

- الأطفال

- الباطنة

- الأنف والأذن

- العظام

- الجراحة

- الرمد

- الأسنان

- القلب

- الجلدية

- الأشعة

- التحاليل

فضلا عن تواجد صيدالية مع كل قافلة من القوافل، تضم العديد من أنواع العلاج المختلفة، التي تصرف بالمجان للأهالي، ويتم تنظيم تلك القوافل بالتعاون بين المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ووزارة الصحة والسكان.

كما تقوم المبادرة بنقل الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية خاصة إلى المستشفيات التابعة للوزاة، ومن المقرر أن تستمر القوافل الطبية في تقديم خدمتها للأهالي بداية من اليوم وحتى غدا الثلاثاء.

وتحرص المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالتعاون مع الحكومة، على الارتقاء بحياة المواطن المصري الأكثر احتياجا، وذلك من خلال عملها على إنشاء مشاريع خدمية متنوعة في القرى والمحافظات الفقيرة.

وتتنوع مشاريع المبادرة لتشمل كل القطاعات الخدمية التي يمكن أن يحتاج لها المواطن في حياته اليومية، ومن أبرز القطاعات التي نالت نصيبا كبيرا من عمل المبادرة هو القطاع الصحي، حيث تهتم «حياة كريمة» بالحفاظ على صحة المواطن بشتى الطرق الممكنة.