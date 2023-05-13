اقرأ غدا في عدد «الوطن»: «حياة كريمة».. «قُبلة الحياة» لمواهب الشرقية

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

الحوار الوطنى.. الوعى يبدأ بـ«السياسة»

«الوطن» تناقش قضايا «المحور السياسى» مع بدء جلساته اليوم

حقوق الإنسان والحريات.. صاحبة النصيب الأكبر من مقترحات الحوار

و«حقوقيون»: يقدم تجربة تهدف لتحسين بيئة العمل السياسى

مشيرة خطاب: سيُحقق نقلة مهمة فى حقوق الإنسان.. وهدفنا تطبيق القانون على الجميع

لجان و20 قضية على طاولة المحور السياسى.. و«هلال»: «الحوار» يخلق توازناً منصفاً بين الجميع

تيسير مطر: استقرار الدولة أهم مقومات نجاحه والإصلاح الاقتصادى يحتاج لبيئة سياسية إيجابية

الأحزاب جاهزة لعرض توصياتها فى 19 قضية أمام اللجان.. «الوفد»: نتمسك بالقائمة المغلقة لتحقيق «الكوتة» ويجب العمل على نبذ التمييز

و«المصريين الأحرار»: القانون الحالى جيد ويحتاج إلى تغييرات طفيفة.. و«التجمع»: إجراء الانتخابات بـ«الفردى والقائمة النسبية المفتوحة»

«السيسى» يوجِّه بإعداد حزمة حوافز لزيادة حصة مصر فى التجارة العالمية

«حياة كريمة».. «قُبلة الحياة» لمواهب الشرقية

الرئيس: ضرورة تحسين مستوى الخدمة فى مترو الأنفاق وتعميق التصنيع المحلى لمكوناته

تطوير 37 مركز شباب.. والأهالى: المشروعات أعادت الروح للقرى بعد سنوات من المعاناة

«إبراهيم» التحق بـ«الإسماعيلى».. وموهبة «رحمة» فى الرسم خرجت للنور بسبب المبادرة

المحافظ: تنفيذ 949 مشروعاً للارتقاء بمستوى المعيشة.. ونشهد طفرة فى الدعم الرياضى

«الصحة» تطلق خطة لحماية المواطنين من الأمراض المقاومة لـ«المضادات»

«الأحمر» يستعد لمباراة الحسم ضد الترجى.. و«كولر»: لم نتأهل للنهائى بعد.. و«معلول»: الفوز خطوة مهمة

«ساسى» يرفض العودة إلى «الأبيض».. و«أوسوريو» طلب تجهيز اللاعبين المصابين قبل مواجهة أسوان

«تواضروس» من إيطاليا: مصر قلب العالم وسبب استقرار المنطقة

الصفحة الثانية

«الوطن» تناقش قضايا «المحور السياسى» مع بدء الجلسات اليوم (١٤)

«حقوق الإنسان والحريات».. صاحبة النصيب الأكبر من مقترحات «الأمناء»

«الشبكة العربية»: «الحوار» يمضى فى الاتجاه الصحيح.. ويقدم تجربة متكاملة تهدف إلى تحسين بيئة العمل السياسى.. و«البرعى»: يمثل خطوة مهمة وإيجابية فى تعزيز الديمقراطية

رئيس «القومى لحقوق الإنسان»: جلوس أصحاب وجهات النظر المختلفة والمتوافقة على طاولة واحدة خطوة جادة على طريق «الجمهورية الجديدة»

مشيرة خطاب: «الحوار» سيُحقق نقلة مهمة فى حقوق الإنسان.. وهدفنا تطبيق القانون على الجميع

نحتاج إلى برنامج للرصد والتقييم وقاعدة بيانات مشتركة تكون مرآة حقيقية للمجتمع تساعد متخذى القرار وصُناع السياسات فى الوصول إلى الجميع

الصفحة الثالثة

جلسات المحور السياسى تنطلق اليوم: 5 لجان و20 موضوعاً على طاولة المناقشات.. و«التوافق» القاعدة الذهبية للنجاح

«هلال»: «الحوار» فتح أبواباً مغلقة وبنى جسوراً متقطعة ويحقق توازناً منصفاً بين الجميع

«كامل»: يُفسح الطريق لجميع الآراء للخروج بتوصيات ملزمة لكل الأطراف المشاركة

الأحزاب جاهزة لعرض توصياتها ومقترحاتها فى 19 قضية أمام اللجان

«الوفد»: نتمسك بالقائمة المغلقة لتحقيق «الكوتة».. ويجب العمل على نبذ التمييز

«المصريين الأحرار»: القانون الحالى جيد ويحتاج إلى تغييرات طفيفة.. و«التجمع»: نؤيد إجراء الانتخابات بـ50% للمقاعد الفردية و50% للقائمة النسبية المفتوحة

النائب تيسير مطر: لابد أن يخرج الحوار بشكل متحضر لأنه يعلّم المواطن ثقافة النقاش والتعامل مع اختلاف الرأى

أمين عام تحالف الأحزاب المصرية: «الحوار» حقق انتعاشة للحياة الحزبية.. واستقرار الدولة أهم مقومات نجاحه.. والإصلاح الاقتصادى يحتاج لبيئة سياسية إيجابية وآمنة

الصفحة الرابعة

«المبادرة الرئاسية» تطور 37 مركز شباب لخدمة أهالى قرى مركز الحسينية

«حياة كريمة».. «قُبلة الحياة» لمواهب الشرقية

الأهالى: المشروعات أعادت الروح للقرى بعد سنوات من المعاناة والحرمان

طالبة التجارة: «حياة كريمة» غيَّرت حياتى.. و«بدأت أحقق اللى عاوزاه »

ابن «الإخيوة»: متخصص اكتشفنى فى عمر 12 عاماً

«رحمة» موهبة تخرج للنور: «رسم وتنمية بشرية»

«إبراهيم» بدأ رحلته مع الكرة من الشارع والتحق بالإسماعيلى: «حققت حلمى»

د. ممدوح غراب: نشهد طفرة غير مسبوقة فى تقديم الدعم الرياضى لإتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة

محافظ الشرقية: «حياة كريمة» تطور 37 مركز شباب.. وتنفذ 949 مشروعاً بالقرى للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين

الصفحة الخامسة

سيناريو تثبيت الفائدة قائم بقوة على طاولة اجتماع «المركزى» الخميس

«الأهلى فاروس» تنجح فى إنهاء أول استحواذ ببرنامج الطروحات المصرى

توقعات بالإبقاء على سعرى الإيداع والإقراض عند 18.25% و19.25% فى ثالث اجتماعات لجنة السياسة النقدية.. وخبراء: تراجع التضخم السبب

بنك قناة السويس ضمن قائمة «فايننشيال تايمز» لـ«الأسرع نمواً»

شون البنك الزراعى تستقبل 277 ألف طن خلال الشهر الأول لموسم توريد القمح

جمعية الأعمال التجارية المصرية - السويسرية تنظم حفلاً لدعم الفئات الأكثر احتياجاً

ورشة عمل لـ«هيتاشى إنرجى» لاستعراض أحدث التقنيات لحلول السكك الحديدية

«وادى دجلة للتنمية» تطلق «Waterside» بالعين السخنة

الصفحة السادسة

«الوطن» فى جولة بمنطقة شرق العوينات: استصلاح الصحراء لإنتاج مليون طن قمح تعزيزاً للأمن الغذائى

تنفيذ مشروعات جديدة لإنتاج القمح وعباد الشمس والبطاطس ومحاصيل استراتيجية على بُعد «ألف كيلو» من محافظة القاهرة

مصر تستعد لدخول موسوعة «جينيس» فى أكبر مزرعة نخيل تمور بالعالم ستنتج أكثر من 50 نوعاً وأكبر «حوض رى»

انتهاء استصلاح 190 ألف فدان.. ومصنع لـ«البطاطس نصف المقلية» كباكورة لـ«منطقة صناعية»

وزير الآثار الأسبق: الملكة المصرية من أصول مقدونية ولم تكن صاحبة بشرة سمراء

زاهى حواس: فيلم «الوثائقية» عن «كليوباترا» مهم للرد على أكاذيب «نتفليكس».. وعام 2023 قد يشهد اكتشافات مهمة

الصفحة السابعة

أفراح وحذر.. الأهلى يستعد لمباراة الحسم الثانية ضد الترجى

بالقاهرة.. و«كولر» للاعبين: لم نتأهل بعد للمباراة النهائية

طلب تحديد المصير.. وصحف تونس تعلق: «الأحمر» يضع قدماً فى النهائى

«ساسى» يرفض العودة إلى الزمالك و«أوسوريو» يطلب تجهيز المصابين

«صلاح» يخسر جائزة لاعب الموسم أمام «هالاند» من «اتحاد الكُتَّاب».. ومهاجم مانشستر سيتى يحقق رقماً قياسياً

الصفحة الثامنة

أحمد داود: نجاح «يوم 13» كان أمنيتى و«الإيرادات» أهم حاجة فى السينما

أهتم برأى ابنى الصغير وسعدت بـ«خضّته» من بعض مشاهد الفيلم واختيارات الجمهور لا يستطيع أحد التنبؤ بها

«النجاح مش بيخضّنى لكن بيفرّحنى أكتر».. وتأخرنا كثيراً فى خوض تجربة الـ«3D».. وأجهز لفيلم آخر لن أكشف تفاصيله لكن سنقدم عملاً مختلفاً

لم يتم اختيار اسمه بعد.. «ديو جديد» يجمع بين عمر كمال وصاحبة «تيجى نتجوز بالسر»