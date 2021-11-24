موقع وزارة الصحة والسكان لمتابعة حالة طلب تسجيل لقاح كورونا

يبحث كثير من المواطنين الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، عن موقع وزارة الصحة والسكان للتسجيل لتلقي لقاح كورونا، خاصة بعد تطبيق قرار الحكومة بمنع فئات عدة من دخول المؤسسات للأشخاص الذين لم يتلقوا لقاح فيروس كورونا حتى الآن، ما جعل كثيرون يسارعون للتسجيل أملا في الحصول على اللقاح.

وفي كثير من الأحيان، تتأخر الرسالة التي يتم إخبار المواطن فيها بالموعد الخاص به، والذي تم تحديده له لتلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ما يجعلهم يلجأون إلى متابعة حالة الطلب الخاص بهم للتأكد من أنّ الرسالة لن يتم إرسالها حتى الآن.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، خطوات متابعة حالة الطلب من خلال موقع وزارة الصحة والسكان لتسجيل طلب تلقي لقاح كورونا، والتي جاءت كالتالي:

خطوات متابعة حالة الطلب من موقع وزارة الصحة والسكان لتلقي لقاح كورونا

- يدخل الراغب في تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد إلى موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بتسجيل طلب لقاح كورونا من هنــــــــــــا.

- اختيار الأيقونة الخاصة بمتابعة حالة طلب تلقي اللقاح والذي تم إرساله من قبل بالضغط على «متابعة حالة طلب اللقاح».

- تظهر أمام المواطن صفحة خاصة بإدخال بعض البيانات.

- يدخل الراغب في الحصول على اللقاح رقم الطلب الذي تم إرساله له من قبل في رسالة نصية على هاتفه المحمول.

- يدخل المواطن آخر 4 أرقام من الرقم القومي الخاص بالمواطن من البطاقة الشخصية.

- الضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن حالة الطلب بالضغط على «استفسار».

- وعلى الفور تظهر أمام المواطن حالة الطلب الخاصة به، لتوضيح هل تم إرسال رسالة له من قبل، أم أنّ الموعد الخاص به لم يتم تحديده من قبل، وحال تبيّن أنّه سبق وجرى تحديد موعد ولم يذهب له المواطن، يتم الضغط على تنشيط الطلب، لتحديد موعد آخر له.