«حياة كريمة» قُبلة الحياة لمواهب الشرقية.. المبادرة الرئاسية تطور 37 مركز شباب لخدمة أهالي قرى مركز الحسينية

بدأت المشروعات التى تم تنفيذها ضمن مبادرة «حياة كريمة» فى مركز الحسينية بمحافظة الشرقية تؤتى ثمارها، خاصة فى قطاع الشباب والرياضة، حيث تم الانتهاء من بناء وتطوير 37 مركز شباب فى قرى المركز، كان أطفالها وشبابها محرومين منذ سنوات طويلة من ممارسة الأنشطة الرياضية، وحينما كان البعض يحاول تحدى الصعاب والانتقال إلى أقرب مركز شباب أو نادٍ يبعد عن قريتهم عدة كيلومترات لممارسة الرياضة وإبراز موهبته، دفنت مواهب كثيرة بسبب صعوبة الانتقال من القرية إلى أماكن بعيدة دون أن تخرج للنور، وكان قدرهم النسيان فى هذه القرى مترامية الأطراف بأقصى شمال الشرقية.

جاءت المبادرة الرئاسية لتمنح قبلة الحياة للقرى المنسية والمواهب الموجودة بها، ولتنال إشادات واسعة من الأهالى الذين وصفوا ما يحدث بـ«طاقة النور، وعودة الجسد للروح»، ووجد الأطفال والشباب، وحتى كبار السن، أنفسهم قادرين على الذهاب إلى مراكز الشباب وممارسة الأنشطة المختلفة والاستفادة من برامج «الشباب والرياضة»، ليصبحوا نافعين لأنفسهم ولمجتمعهم وربما نجد منهم من يصل إلى العالمية يوماً ما.