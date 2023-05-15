فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصري الصيني بتمويل يصل إلى 2.5 مليون جنيه

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، عن فتح باب التقدم للنداء السادس لبرنامج التعاون المصري الصيني؛ بهدف تعزيز التعاون البحثي بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالمياه، والطاقة المتجددة، والزراعة والغذاء، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتخفيف من آثار تغير المناخ، ونظم التصنيع المُتقدمة.

«التعليم العالي»: تمويل يصل إلى 2.5 مليون جنيه للجانب المصري

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أنَّ الدعم يستمر للمشروعات البحثية الابتكارية المقبولة لمدة لا تزيد على 24 شهرًا، بتمويل يصل إلى 2.5 مليون جنيه للجانب المصري، مبينة أنَّ شروط النداء تتضمن أن يكون الباحث الرئيسي مصري، تابع لكيان بحثي (جامعة/ مؤسسة/ مركز بحثي)، وحاصل على درجة الدكتوراه.

ومن المقرر أنَّ يكون آخر موعد لتلقي المُقترحات البحثية 5 يونيو 2023، وذلك طبقًا للقواعد والشروط التفصيلية للنداء على الموقع الإلكتروني للهيئة أو من خلال صفحة الهيئة الرسمية على موقع فيسبوك.

جدير بالذكر أنَّ هذا النداء يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في 27 مارس 2016 بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، ووزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية (MOST)؛ بهدف إنشاء برنامج تمويل مشترك في العلوم والتكنولوجيا، من خلال إنشاء صندوق صيني مصري للبحوث (CERF) لدعم المشاريع البحثية والتكنولوجية.