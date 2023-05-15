محافظ بورسعيد يتفقد اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية اليوم

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنّ اسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية ببورسعيد، لم تخرج عن القوافل التعليمية المجانية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، واستفسر من الطلاب عن امتحان العلوم، وإذا كان به أسئلة صعبة أو غير مفهومة.

المحافظ يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ بورسعيد في عدد من المدارس، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية، التي تبدأ اليوم بمادتين العلوم والجيولوجيا والكمبيوتر، بصحبة الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.

كما تابع جميع إدارات المدارس، وإجراءات وضع الهواتف المحمولة للطلاب داخل علب كرتونية، ووضع على كل هاتف رقم يتعرف به الطالب عليه عند خروجه من الامتحان.

الدروس الدروس الخصوصية تستنزف كاهل الأسرة

كما التقى محافظ بورسعيد، بعدد من أولياء الأمور خارج المدارس وحثهم على ضرورة الالتزام بحضور أبناءهم إلى المدرسة، مؤكدًا أنّ سناتر الدروس الخصوصية تفسد ولا تصلح الطلاب، وأنها تستنزف كاهل الأسرة ماديًا ولا تضيف للطالب أي علم.

يذكر أنّ 13795 طالبًا وطالبة، يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية داخل 68 لجنة على مستوى المحافظة.