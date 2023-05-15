ارتفاع معدلات توريد القمح لصوامع وشون كفر الشيخ إلى 125 ألف طن

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين في محافظة كفر الشيخ، ارتفاع معدل توريد القمح المحلي على مستوى المحافظة، اليوم الاثنين، حيث وصل إلى 125 ألف طن و310 كيلوجرامات.

ارتفاع نسب توريد القمح في كفر الشيخ

وأوضح «حبيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عمليات توريد القمح المحلي، في كفر الشيخ، شهدت تسهيل كل الإجراءات على المزارعين، وذلك خلال عمليات التوريد للمحصول على مستوى 22 شونة وهنجر، كما يتم متابعة سير عملية التوريد من خلال غرفة عمليات مركزية بمديرية التموين، بمدينة كفر الشيخ، علي مدار الساعة، وذلك للعمل علي حل أي مشكلات قد تحدث أثناء التوريد من قبل المزارعين.

موسم حصاد القمح

وأضاف «حبيب»، أن عمليات حصاد محصول القمح بمحافظة كفر الشيخ تتواصل على مدار اليوم، حيث بلغت نسب الحصاد للقمح المحلي المنزرع بالحقول خلال موسم الحصاد للعام الجاري نحو 74%، وذلك من خلال المساحة المنزرعة على مستوى مراكز وقرى المحافظة، والتي بلغت إجمالها 254 ألف فدان من القمح، والذي يحقق إنتاجية فائقة هذا العام تصل لنحو 18 أردبا للفدان الواحد.