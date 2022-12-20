جوني ديب يتبرع بتعويضات آمبر هيرد للجمعيات الخيرية

أعلن الفنان الأمريكي جوني ديب، عن تبرعه بمبلغ مليون دولار من التسوية الخاصة بزوجته السابقة آمبر هيرد، إلى عدة جمعيات خيرية، وذلك بعد ساعات من إعلان الممثلة الأمريكية تسوية قضية التشهير ضد «ديب» التي قررت استئناف الحكم الذي صدر فيها ضدها يونيو الماضي، والذي ألزمها بدفع تعويض يصل لـ 10 ملايين دولار لزوجها السابق.

وتوصل الثنائي إلى اتفاق يقضي بأن تدفع شركة التأمين التابعة لآمبر هيرد مبلغ مليون دولار لجوني ديب، بدلًا من تعويضات المحكمة البالغة أكثر من 10 ملايين دولار.

محامو جوني ديب: يسعدنا إغلاق الباب رسميًا أمام هذا الفصل المؤلم في حياته

وقال المحامان الموكلان عن جوني ديب بنيامين تشيو وكاميل فاسكيز، إن موكلهما تعهد بدفع المليون دولار لعدد من الجمعيات الخيرية، وفقا لبيان صحفي، جاء فيه: «يسعدنا إغلاق الباب رسميًا أمام هذا الفصل المؤلم للسيد ديب، الذي أوضح خلال هذه العملية أن أولويته كانت تتمثل في كشف الحقيقة»، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

وأضاف البيان: «لا يزال قرار هيئة المحلفين بالإجماع والحكم الناتج لصالح السيد ديب ضد السيدة هيرد ساري المفعول بالكامل، ويعزز دفع مبلغ مليون دولار الذي تعهد به السيد ديب وسيتبرع به في الواقع للجمعيات الخيرية»، متابعا: «ويعزز اعتراف السيدة هيرد سعي النظام القانوني الصارم لتحقيق العدالة».

آمبر هيرد عن تسوية قضيتها مع جوني ديب: قرار صعب للغاية

وأعلنت آمبر هيرد في تدوينة عبر حسابها على «إنستجرام»، أنها قررت تسوية القضية ضد زوجها السابق، وهو ما وصفته بـ «قرار صعب للغاية» وجاء بعد قدر كبير من المداولات، بعد أسابيع فقط من استئنافها حكم التشهير وطالبت بإلغاء المحاكمة الجديدة ، وقالت إن النتيجة لها تأثير مخيف على تتحدث النساء، على حد تعبيرها.

وكتبت هيرد في بيانها: «من المهم بالنسبة لي أن أقول إنني لم أختر هذا قط، لقد دافعت عن حقي في القيام بذلك لأن حياتي قد دمرت، إن التشهير الذي واجهته على وسائل التواصل الاجتماعي هو نسخة مضخمة من الطرق التي يتم بها إعادة إيذاء النساء».

وتابعت: «الآن لدي الآن فرصة لتحرير نفسي من شيء حاولت تركه منذ أكثر من ست سنوات وبشروط يمكنني الموافقة عليها».