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 انخفاض طفيف بأسعار الذهب فى الكويت اليوم

كتب:

سحر المكاوى
11:34 ص | الإثنين 15 مايو 2023
أسعار الذهب في الكويت

أسعار الذهب في الكويت

شهدت أسعار الذهب في الكويت، اليوم الإثنين، انخفاضا طفيفا، في بداية التعاملات الصباحية التي شهدتها الأسواق المحلية في الكويت.

وفي التفاصيل بشأن أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين، سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 19.93 دينار كويتي، بما يعادل نحو 64.94 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 21 فى الكويت

- سجل جرام الذهب عيار 23 فى الكويت اليوم نحو19.1 دينار كويتي، بما يعادل 59.44 دولار أمريكي.

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 22  نحو 18.27 دينار كويتي بما يعادل 59.53 دولار أمريكي.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 17.44 دينار كويتي، بما يعادل حوالي  56.82 دولار أمريكي.

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 14.95 دينار كويتي، بما يعادل 48.7 دولار أمريكي.

- سجل جرام الذهب عيار 16 نحو 13.29 دينار كويتي، بما يعادل 43.29 دولار أمريكي.

- سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 11.63 دينار كويتي، بما يعادل  37.88 دولار أمريكي.

سعر كيلو الذهب فى الكويت

- سجل سعر أونصة الذهب نحو 619.94 دينار كويتي، بما يعادل  2019.79 دولار أمريكي.

 

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بقلم سحر المكاوى