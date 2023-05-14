بعد إلغاء الجمارك على استيراده.. اعرف سعر الذهب في الكويت اليوم

سجل سعر الذهب في الكويت اليوم الأحد 14 مايو 2023، مستويات مستقرة خلال فترة التعاملات الصباحية؛ ليصل سعر الأوقية إلى 617.33 دينار وهو ما يعادل 2011.44 دولار أمريكي، فيما يتم رصد أسعار الذهب للدولة الخليجية بالدولار الأمريكي بجانب العملة المحلية للبلاد، لارتباط المعدن الأصفر بالتغيرات العالمية، ويتم تحديث سعر الذهب في الكويت كل 15 دقيقة وفقًا للسعر المعلن من البورصات العالمية.

سعر الذهب في الكويت اليوم

وتهتم «الوطن» برصد سعر الذهب في الكويت اليوم عبر موقعها الإلكتروني، ما يساهم في معرفة مسار الذهب وتحديد المستثمر القرار المناسب إما بالشراء أو البيع، فيما تعرض أسعار الذهب بدون احتساب العمولة أو المصنعية والتي تتفاوت من تاجر لآخر.

فيما يتم متابعة تغيرات سعر الذهب في الكويت اليوم وفقًا لمخطط تغير الأسعار للمعدن الأصفر المرتبط بالسعر العالمي لـ أوقية الذهب.

سعر الذهب في الكويت اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب في الكويت اليوم للجرام عيار 21 قيراطا، 17.37 دينار كويتي وهو ما يعادل 56.59 دولار أمريكي، وذلك وفقًا للمعلن من سوق الذهب بالدولة الشقيقة.

سعر الذهب في الكويت عيار 24

بلغ سعر الذهب في الكويت اليوم للجرام عيار 24 قيراطا، 19.85 دينار كويتي وهو ما يعادل 64.67 دولار أمريكي، فيما يعد قيراط 24 الأكثر نقاء بين جرامات المشغولات الذهبية لارتفاع نسبة الذهب إلى النحاس، وهو الأعلى إقبالا على الشراء في الخليج ويتميز بصلابته ولونه الأصفر شديد اللمعة.

سعر الذهب في الكويت اليوم.. عيار 22

سجل سعر الذهب في الكويت اليوم الأحد، 18.19 دينار ما يعادل 59.28 دولار للجرام عيار 22 قيراطا، والذي تصنع منه أغلب المشغولات الذهبية والحُلي والسلسال أو السلاسل الذهب.

استقرار سعر الذهب في الكويت

يتميز سعر الذهب في الكويت بالاستقرار حيث لم يسجل سوى تغيرات طفيفة على مدار الـ 30 يومًا الماضية، وبرصد سعر جرام الذهب عيار 21 خلال الفترة المشار إليها وصل إلى 17.26 دينار كويتي بدلًا من 17.37 دينار، فيما تغير سعر أوقية الذهب في الكويت بارتفاع طفيف ليصل إلى 617.33 دينار بدلًا من 613.61 دينار، بفارق أقل من 4 دنانير.