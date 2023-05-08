آخر أخبار انتخابات أمة الكويت 2023 لليوم الخامس.. 104 مرشحين في 5 دوائر

كشف بيان رسمي صدر عن إدارة شئون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الكويتية، اليوم الاثنين، عن طلبات الترشح في انتخابات مجلس الأمة، التي من المقرر أن تُقام في 6 يونيو المقبل، حيث وصل عدد المشاركين في انتخابات أمة الكويت 2023، نحو 104 مرشحين، في الدوائر الخمسة الرئيسية.

انتخابات أمة الكويت 2023

ووفق إدارة شؤون الانتخابات، فقد وصل عدد المرشحين في انتخابات مجلس الأمة الكويتي نحو 104 مرشحين، منهم 3 سيدات فقط، حيث تشهد هذه الانتخابات تراجعاً ملحوظاً مقارنةً بالترشح في الانتخابات الماضية، بنسبة بلغت حوالي 35%، كما تراجع إقبال المرأة على الترشح لانتخابات أمة الكويت 2023.

في المقابل، ارتفع عدد النواب السابقين الذين تقدموا بطلبات الترشيح لانتخابات مجلس الأمة في الكويت، ليصل العدد إلى نحو 21 نائبًا سابقًا، وفق وكالة الأنبا الكويتية «كونا».

مجلس الأمة 2023

وتقدم اليوم الاثنين نحو 18 مرشحاً، بينهم امرأتان، لخوض انتخابات أمة الكويت 2023، في اليوم الرابع لفتح باب الترشح، بينما تقدم أمس الأحد، 5 مرشحين في الدائرة الأولى، و4 مرشحين في الدائرة الثانية، و3 مرشحين في الثالثة من بينهم سيدة واحدة، و4 مرشحين في الدائرة الرابعة، وتقدم 3 مرشحين في الدائرة الخامسة.