الأقباط يحتفلون بعيد البابا اثناسيوس الرسولي في كنيسته بالإسكندرية

احتفل الأقباط، اليوم الاثنين، بعيد نياحة البابا اثناسيوس الرسولي في كنيسته بمنطقة السيوف شرق الإسكندرية، وذلك بزفة داخل الكنيسة خلال قداس العيد اليوم، بعد نهضة روحية استمرت خلال الأيام الماضية، واُختتمت بعشية ليلة العيد الأمس، وبالقداس الإلهي صباح اليوم وسط حضور شعبي كبير.

وقال القس يوساب مجدي، كاهن كنيسة الأنبا اثناسيوس بمنطقة السيوف بالإسكندرية، إن الكنيسة احتفلت بعيد نياحة البابا اثناسيوس الرسولي بكنيسته في الإسكندرية بمنطقه السيوف عبر قداس إلهي، وذلك بعدما تمت أمس عشية عيد نياحته والتي شهدت تطييب رفات البابا اثناسيوس الرسولي.

عيد البابا اثناسيوس الرسولي

وأضاف كاهن الكنيسة لـ«الوطن»، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل في يوم 15 مايو بعيد القديس البابا اثناسيوس الرسولي البطريرك رقم 20، الذي كان متقد غيرة على الإيمان وحضر مجمع نيقية رفقة البابا الكسندروس البطريرك رقم 19، وهو المجمع الذي شهد وضع قانون الإيمان المسيحي.

لماذا لقب البابا اثناسيوس بـ«الرسولي»؟

وأكد أن البابا اثناسيوس لقب بالرسولي لأنه حفظ الإيمان وتعرض للنفي 5 مرات، وأصدر أحد أهم كتابات المسيحية، وهي «تجسد الكلمة»، إضافة إلى كتابته لقصة حياة الأنبا أنطونيوس خلال نفيه والذي نشر في أوروبا ووصل إلى أحد الأشخاص البعيدين عن المسيح وهو «أغسطينوس» والذي تحول إلى واحد من أشهر قديسي الكنيسة، فالشهادة ليست دم فقط بل شهادة الصلاة.