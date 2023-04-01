«أوقاف الإسكندرية» تعليقا على تبرع كنيسة بصكوك إفطار رمضان: تجسيد للوحدة الوطنية

أصدرت مديرية أوقاف الإسكندرية بيانًا للتعليق على تبرع كنيسة العذراء مريم والبابا كيرلس بالزوايدة بصكوك إفطار وكراتين رمضان، مؤكدة أن هذا تجسيد للوحدة الوطنية على أرض الإسكندرية.

أوقاف الإسكندرية: رجال الدين الإسلامي والمسيحي يد واحدة

وقال الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، في بيان، على هامش افتتاح مسجد الرحمن الرحيم بإدارة أوقاف الرمل الذي تبرعت له الكنيسة منذ يومين، إن رجال الدين الإسلامي والمسيحي مصر على مر العصور يد واحدة خلف قيادة واحدة.

افتتاح مسجد الرحمن الرحيم في الإسكندرية

وأكد أن محبة الآباء الكهنة في كنيسة العذراء مريم لإخوانهم في هذا المسجد جاءت بالتزامن مع افتتاحه، مؤكدًا أن هذا الافتتاح يكتب بحروف من نور في سجل الأوقاف الحافل بالإنجازات واهتماماتها بالمساجد إحلالاً وتجديداً وصيانةً وترميماً.

كنيسة تتبرع بصكوك إفطار وكراتين رمضان

جدير بالذكر أن كنيسة العذراء مريم والبابا كيرلس السادس بمنطقة «الزوايدة» شرق الإسكندرية، تبرعت بـ5 صكوك إطعام صائم الذي أطلقته وزارة الأوقاف والذي يبلغ قيمة الصك 300 جنيه، بالإضافة إلى تعبئة وتوزيع 250 كرتونة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية في المنطقة ناهيك عن توزيع راعي الكنيسة، لعدد من الفوانيس على أطفال المنطقة.