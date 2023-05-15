محافظ الشرقية: ضرورة التصدي لأشكال التعديات على المجاري المائية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أعمال تطهير ونزع الحشائش ورفع وإزالة المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير من ترعة السماعنه الجديدة بطول 16 كيلومترا بزمام هندستي ري شرق فاقوس والحسينية، وبتكلفة إجمالية 400 ألف جنيه سنويا.

تقديم أفضل الخدمات للمزارعين

وجاء ذلك لدفع عجلة العمل ولضمان وصول المياه إلى نهايات الترع الأخذة منها، وتحقيق أقصى استفادة من مياه الري، حفاظا على الرقعة الزراعية وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

التصدي لأشكال التعديات على المجاري المائية

شدد محافظ الشرقية على ضرورة التصدي لكل أشكال التعديات على المجاري المائية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، لافتا إلى أهمية بذل أقصى الجهود لتوعية المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة بالحفاظ على سلامة الترع والمصارف خاصة بعد تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع.

ومن جانبه أوضح المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أنه جار الانتهاء من أعمال التطهير السنوي لترعة السماعنه الجديدة بزمام هندستي ري شرق فاقوس والحسينية بطول 16 كيلومترا لخدمة زمام 60 ألف فدان أرض زراعية، وبتكلفة 400 ألف جنيه والتي تأتي ضمن جهود تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع بمختلف محافظات.

توقيع غرامة مالية على القائمين بإلقاء القمامة

وناشد رئيس الإدارة المركزية بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية، حفاظا عليها من التلوث ولضمان وصولها لنهايتها، لافتا إلى أن قانون البيئة يقضي بتوقيع غرامة مالية على القائمين بإلقاء القمامة بالمجاري المائية، تصل إلى 10 آلاف جنيه والإحالة للنيابة العامة للتحقيق.