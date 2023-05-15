«الري»: تنفيذ 55% من مشروع نقل المياه لمشروع الدلتا الجديدة

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وأكد أن مصر تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة.

مواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية

وأوضح أن هذه المشروعات تهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتمادا على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه في مصر، وإعادة تدوير المياه عدة مرات، كما أن هذه المشروعات تعد نموذجا لمشروعات التنمية الشاملة التي توفر الآلاف من فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال.

مشروعات تُعد مثالاً للإدارة الرشيدة للمياه في مصر

واستعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة 7.50 مليون متر مكعب في اليوم، والذي تصل نسبة التنفيذ به إلى 55%، ويتكون المشروع من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كيلو متر وهو عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كيلو متر ومسار مواسير بطول 22 كم، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر).

ويعد مشروع محطة الحمام أحد أذرع التنمية لإنشاء دلتا جديدة شمال غرب الدلتا الحالية، لزراعة 2.2 مليون فدان جديدة، وذلك باستخدام مياه الصرف المعالجة.