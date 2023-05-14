«السويدي إلكتريك»: وفرنا 150 مليون دولار فاتورة استيراد أجهزة الري المحوري

قال المهندس أحمد عودة، نائب رئيس مجموعة السويدي إلكتريك لمشروعات البنية التحتية، إنّه طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة أجهزة الري المحوري، تعاونت الشركة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإنشاء مصنع على مسطح 120 ألف متر في منطقة العين السخنة، بطاقة استيعابية قدرها 2500 جهاز في السنة.

وأضاف عودة، خلال الجولة التفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي في عدد من المشروعات بشرق العوينات: «في السنة الماضية، نجحنا في التعاقد على 10 أجهزة استمرت موسمين زراعيين، ثم بدأ الإنتاج النمطي في المصنع على أساس توطين الصناعة بنسبة 65%».

وتابع: «لتوطين صناعة أجهزة الري المحوري في مصر، وفرنا 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ووفرنا 150 مليون دولار تكلفة الفاتورة الاستيرادية التي كانت تدفع في أجهزة الري المحوري، وأصبح لدينا 500 جهاز مصنع جاهز للتوريد، وسنغطي السوق المحلي والفائض للتصدير».