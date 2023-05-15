نهاد أبو القمصان: الدستور صان حق المرأة في نظام الانتخابات

ناقشت الجلسة الثانية من المحور السياسي بالحوار الوطني، بالأمس النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية ضمن فعاليات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، والتي شهدت مناقشات ساخنة حول القوائم النسبية والمطلقة والنظام الفردي، وأيهما الأفضل لنظام الانتخابات البرلمانية.

أبو القمصان: القائمة المغلقة أفضل بالنسبة للمرأة

وقالت نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن القائمة المغلقة ستكون أفضل بالنسبة للمرأة في حالة وجود «كوتة»، وتكون مناصفة مع الرجال بالتتابع، لافتة إلى أن من مميزاتها أنها تنجح بالكامل: «وبالتالي لو عندنا تمثيل نسائي جيد وفقًا للكوتة لا يقل عن الثلث فنسبة نجاح المرأة كبيرة».

وأضافت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريح لـ«الوطن»، أن الدستور المصري حفظ حقوق المرأة، ومنحها حق المشاركة بحق أدنى 25%، وبالتالي أي قائمة سواء المغلقة أو المطلقة، فهي لها فرصة للتمثيل لأن حقها مُصان، وتواجدها في القوائم متوقف على قناعات الأحزاب.

بدء الحوار الوطني

انطلقت أمس أولى جلسات الحوار الوطني، بمركز المؤتمرات بأرض المعارض مدينة نصر، وشهدت مناقشة لجان المحور السياسي، منها لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي، بحضور عدد كبير من السياسيين والحقوقيين ورؤساء الأحزاب.

ومن المنتظر أن تعقد جلسات الحوار الوطني بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور من المحاور الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي، يوم من الأيام المشار إليها.