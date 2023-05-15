قنا ترفع الاستعدادات إلى الدرجة القصوى لمواجهة ارتفاع منسوب النيل

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم ارتفاع منسوب مياه النيل، وذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والاستعداد مبكرا للحد من أخطار هذا الارتفاع.

45 جزيرة نيلية في قنا

واستمع محافظ قنا لعرض توضيحي بأعداد الجزر الموجودة بنطاق المحافظة، وعددها 45 جزيرة، منها 16 جزيرة مستدامة، و29 جزيرة تتعرض لغمر جزئي حال ارتفاع منسوب المياه، كما تضمن العرض بيانات تفصيلية عن تلك الجزر، من حيث الموقع العام والمساحة الإجمالية وطبيعتها الجغرافية.

ووجه محافظ قنا بضرورة وضع السنياريوهات المحتملة لارتفاع منسوب مياه النيل، وخطة التعامل معها بالتوقيتات، وخطط الإخلاء للمناطق المأهولة المحتمل تعرضها للغرق، مؤكدا جاهزية الأجهزة التنفيذية للتعامل مع مثل هذه الأزمات.

منسوب مياه النيل

وقال «الداودي»، في بيان صحفي، إن مديرية الري تراقب عن كثب منسوب المياه فى نهر النيل مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف، للتعامل مع أي زيادات محتملة، لافتا إلى تكليف مسؤولي مديرية الري وقناطر نجع حمادي، بموافاة المحافظة بتقرير يومي بالمنسوب ومعدلات ارتفاعه، وحجم تصرفات المياه، وما إذ كانت تُشكل خطورة من عدمه.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمدن بمتابعة منسوب مياه النيل يوميا، لاسيما في الجزر والمناطق المعرضة للغرق، وتجهيز معدات التدخل السريع للتعامل مع أي طارئ، وفي حال رصد أي ارتفاع في المياه يجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية فورا بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضح المحافظ، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة تتابع الموقف أولا بأول مع الجهات المعنية، لرصد أي تغيرات في منسوب مياه النيل، ومن ثم التنسيق مع المكتب الإعلامي للمحافظة لإصدار بيانات إعلامية تحذيرية أو مطمئنة للمواطنين، وفقا لما يتم رصده من تغيرات.

وأهابت المحافظة بالمواطنين المقيمين على أراضي طرح النهر، أو من لديهم أراض زراعية، بضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال الفترة المقبلة، تجنبا لحدوث أضرار قد تؤدي إلى وقوع خسائر مادية أو خسائر في الأرواح.