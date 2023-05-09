وزير التنمية المحلية يتابع المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة قنا

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء أشرف الدودي محافظ قنا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتناول الاجتماع بحث الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ومعدلات تنفيذها وتذليل أية معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومنظومة النظافة، وجهود المحافظة في تنفيذ الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية.

متابعة تعريفة المواصلات

وفى بداية الاجتماع تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ قنا جهود الأجهزة التنفيذية للمحافظة في متابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلي والخارجي والنقل العام بعد الزيادة الأخيرة في أسعار السولار، وطالب «آمنة»، بضرورة تكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين والحد من أي ممارسات غير قانونية، والالتزام بوضع «ستيكر» بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي، وإعلام المواطنين بأرقام الشكاوى وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة.

تلقى شكاوى المواطنين

وأكد محافظ قنا توجيه رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاشتراك مع الإدارات المعنية لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشيراً إلى استمرار فتح غرف العمليات والأزمات بالمحافظة والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة على مدار اليوم لمتابعة تطورات الوضع وتفعيل الخطوط الساخنة وخدمات تلقى الشكاوى من المواطنين لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتعامل مع أي مشكلات أو شكاوى من المواطنين والتواصل مع المحافظات لحلها.

كما شهد الاجتماع متابعة جهود المحافظة في تنفيذ الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت يوم 29 أبريل الماضي وتستمر حتى 14 شهر يوليو المقبل وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي.

عدم السماح بعودة التعديات

ووجه اللواء هشام آمنة، بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق مع جهات الولاية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار محافظ قنا إلى استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بكل حسم ، ضمن حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ 21 بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون ، مشيرا إلى استرداد 51 فدانا و 23 قيراطا أملاك دولة حيث نفذت مراكز المحافظة إزالات لحالات التعدي المستهدفة ضمن المرحلة الأولى، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية على الأراضي المتعدي عليها من قِبل المواطنين، لافتا إلى أن إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على أراضي أملاك الدولة بلغت 118 حالة.

كما تابع اللواء هشام آمنة خلال الاجتماع آخر مستجدات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تشهدها المحافظة حيث يبلغ نصيب المحافظة من تلك المشروعات 1871 مشروعا في مختلف القطاعات الخدمية، موزعين على 19 مجلس قروي و87 قرية رئيسية و733 نجع وعزبة في 5 مراكز، باستثمارات 31 مليار جنيه، يستفيد منها 1.5 مليون مواطن، وأوضح الداودي أن نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية أكثر من 90%.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه ناقش خلال لقائه مع محافظ قنا معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2022 / 2023 والتي تبلغ استثماراتها 475 مليون جنيه حيث يتم من خلالها رفع كفاءة ورصف الطرق الرئيسية والفرعية وأعمال التطوير لعدد من المناطق بأحياء المحافظة المختلفة.

كما أطمأن اللواء هشام آمنة على جهود المحافظة فيما يخص تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة، حيث تم الإشارة إلى توريد 170 ألف شجرة الي محافظة قنا بالإضافة إلى 45 ألف شجرة قامت المحافظة بزراعتها خلال الفترة الماضية.

واختتم الاجتماع بمتابعة جهود المحافظة في رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية الصلبة وملف النظافة العامة للشوارع والميادين ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بصورة يومية بما يحقق رضا المواطنين عن هذا الملف.