الموظفون المستحقون لحركة ترقيات يوليو 2023.. هل أنت منهم؟

تستعد الحكومة متمثلة في مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان، للإعلان عن حركة الترقيات الجديدة في 2023، التي نوه عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأسبوع الماضي، قائلا إنّه تم الاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تنفيذ ترقيات كافة الدرجات المستحقة أول يوليو المقبل بتكلفة مليار جنيه.

حصر الترقيات عن طريق التنظيم والإدارة

وحددت مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، المستحقين لحركة ترقيات يوليو المقبل، والشروط التي يجب أن توافرها، إذ أنه من المتوقع بعد انتهاء عمليات الحصر التي يقوم بها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وصول عدد المستحقين للدخول في حركة الترقيات، حوالي 500 ألف موظف حكومي بالجهاز الإداري للدولة والجهات والهيئات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين.

شروط الحصول على ترقيات يوليو

وفي ضوء المادة 29 من قانون الخدمة المدنية 81، والمفسرة بتفاصيل شاملة في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، يأتي المستحقون لترقيات يوليو على النحو التالي :

- مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها حتى 30 يونية 2023، على أن تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها.

- يُشترط للترقية حصول الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

- تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء «امتياز» عن العام 2022 على الأقل، وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز.

- تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة.

- تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية.

- لا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه.

الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية

- الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية، يجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها، تؤجل الترقية وتحجز الوظائف في الجزء المتبقي إلى أول ترقية تالية.