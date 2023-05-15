إحياء مولد السيدة العذراء في المنيا الخميس المقبل

تستعد مطرانية الأقباط الأرثوذكس في مركز سمالوط بالمنيا، لإحياء المولد السنوي للسيدة العذراء في منطقة دير جبل الطير بشرق النيل، حيث تبدأ الاحتفالات الخميس المقبل، وتستمر لمدة أسبوع، ويتوافد علي الكنيسة نحو مليون زائر خلال تلك الفترة.

وقال القس ثاوفيلس، راعي الكنيسة، في تصريحات لـ«الوطن» إن كنيسة السيدة العذراء هي أقدم كنيسة أثرية تقع على ربوة مرتفعة بشرق النيل في مركز سمالوط بمحافظة المنيا، حيث يوجد داخلها المغارة التي اختبأ فيها المسيح طفلاً وأمه مريم البتول، هربا من الرومان، وتعد شاهدة على رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

العائلة المقدسة اختبأت في المغارة

وأضاف أنه في عام 328 ميلادية، زارت الملكة هيلانة، أم الملك قسطنطين الأول، منطقة جبل الطير بسمالوط، وعندما علمت من الأهالي أن العائلة المقدسة زارت المنطقة واختبأت في المغارة، أمرت بنحت وتفريغ الصخرة المحيطة بالمغارة، وتحويلها إلى كنيسة السيدة العذراء، وهي عبارة عن صخرة واحدة تم تفريغها إلى 4 حوائط صخرية، و10 أعمدة في الصحن، وتم تجديد الكنيسة وبناء الطابقين الثاني والثالث فيها عام 1938.

جبل الطير ثاني أهم دير بعد المحرق

ويُعتبر دير جبل الطير ثاني أبرز محطة في رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، بعد دير المحرق بأسيوط، واعتبرته منظمة اليونسكو من بين أبرز 13 موقعًا أثريًا في العالم، حيث كتب أكثر من 49 مؤرخًا، بينهم مسلمون، مؤلفات عن الدير، ويحتفل أهالي المنيا بذكرى مرور العائلة المقدسة بدير جبل الطير، في مايو من كل عام.

وفي وقت سابق أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن افتتاح مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة في منطقة جبل الطير بمركز سمالوط، الذي ساعد في وضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وتحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة، حيث تم الانتهاء من أعمال التطوير التي تضمنت المدخل الرئيسي للمنطقة والاستراحة والطريق السياحي، وتركيب اللوحات الإرشادية وتمهيد الطريق المؤدي للكنيسة الأثرية بالبازلت وأعمال التشجير، وأكد أن المشروع نجح في تحقيق استراتيجية شاملة ومحكمة لرؤية مصر المستقبلية لقطاع السياحة.