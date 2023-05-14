إصابة شخص في تصادم أتوبيس بدراجة بخارية على صحراوي المنيا

أصيب شخص، إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس ودراجة بخارية، بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا.

حادث تصادم بالطريق الصحراوي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين الأتوبيس رقم 2146 ن ي د، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية، بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة محمد عثمان علي 40 عاما، مقيم ببني مزار بغيبوبة تامة وتم نقله إلي مستشفي التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج.

انتقل رجال المرور لتسيير الحركة

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الشرقي، وأخُطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي وقت سابق، اصطدمت أمس السبت، سيارة بشخص بطريق قرية بني أحمد الغربية في مركز المنيا، وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين إصابة أشرف حليم 47 عاما.

كما صدمت سيارة بشخص بجوار نقطة الإسعاف وبوابة تحصيل الرسوم في مركز المنيا، وبالانتقال والفحص تبين إصابة محمد جمال 21 عاما، عامل، مقيم بمركز أبوقرقاص.