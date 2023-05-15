قبل افتتاحه.. معلومات عن تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة في أسيوط

استعدادات مكثفة على قدم وساق تقوم بها الأجهزة التنفيذية في محافظة أسيوط، لتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة قبل افتتاحه، إذ تضم المحافظة نقطتين هما الدير المحرق بمركز القوصية ودير السيدة العذراء بقرية درنكة.

وفيما يلي أبرز معلومات عن مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة الذي يجرى تطويره قبل افتتاحه:

- يعد مسار العائلة المقدسة من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية والذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا.

- تشمل الأعمال تطوير جانبي قنطرة جسر الجبل بحي غرب وتطوير السور على جانبي الطريق وإضافة مساحات خضراء وتشجير المنطقة لإعطاء المكان شكل جمالي.

- تطوير المنطقة وبناء حوائط مرسوم عليها رموز مقدسة أعلى العيون الأثرية لتكون بداية مدخل مسار محطة العائلة المقدسة بدير درنكة.

- استكمال أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية المحيطة بمناطق المسار وأعمال الإنارة داخل المنطقة الآثرية وتجديد الأسوار الخارجية لها .

- الانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية وتنسيق المواقع بالأشجار وتشييد بوابات تلائم مسارات الزيارة وإعادة إحياء وتطوير المنطقة المحيطة بالأديرة والكنائس بشكل حضاري.

- تشجير الطريق من الجانبين بشكل جمالي وحضاري يتناسب مع أهمية المنطقة الاثرية.

- يضم دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة كنيسة المغارة والتي تعتبر من أقدم الكنائس في العالم.

- تطوير فندق "بيت القديسة مريم" بدير درنكة بالجبل الغربى والذي جرى تطويره على أحدث المقاييس العالمية وذلك لاستقبال واستضافة السائحين وزوار دير السيدة العذراء مريم والذي يعد أحد أهم محطات مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط.

- وتضم المحافظة نقطتين هما دير العذراء بدير درنكة والذي يقع بالجبل الغربي حيث يوجد بالدير كنيسة العذراء بالمغارة الآثرية والنقطة الثانية هي دير المحرق الذي يقع في مركز القوصية وقد أقامت فيه العائلة المقدسة ما يزيد على ستة أشهر وهي أطول فترة قضتها العائلة في مكان خلال رحلتها، سيكون لهما عائد سياحي واقتصادي كبير وحفاظًا على الإرث الإنساني لتحقيق التنمية المستدامة.

- يعتبر مسار رحلة العائلة المقدسة يعد من أكبر المسارات الدينية المقدسة في العالم ويصل طوله 3500 كم ويضم 25 نقطة ذهابا وعودة من سيناء حتى أسيوط.