خدمات المكتبة المتنقلة بقرى «حياة كريمة» في المنيا

أعلنت محافظة المنيا عن إطلاق مكتبة متنقلة جديدة تماشياً مع توجيهات وزارة الثقافة، حيث تم تدشين أسطول من المكتبات المتنقلة في مقر العاصمة الإدارية، وتستهدف القرى المشمولة بمبادرة "حياة كريمة" في 6 محافظات هي: الأقصر، قنا، المنيا، البحيرة، الدقهلية، ودمياط.

مجموعة متنوعة من الكتب والمجلات

وأكدت الدكتورة أمل عليوة، مديرة مكتبة مصر العامة في المنيا، أن المشروع يهدف إلى إثراء الحركة الثقافية بالتجول في عدد من الأماكن العامة والقرى والنجوع، وتوفير مجموعة متنوعة من الكتب والمجلات والأفلام التعليمية، بالإضافة إلى الأنشطة التي تشجع الشباب على القراءة والاطلاع، وتقديم العديد من الأنشطة المختلفة مثل جلسات الحكي وورش الأشغال الفنية واليدوية والسينما الصغيرة ومسرح العرائس والمسابقات الثقافية والألعاب الجماعية التفاعلية وغيرها.

وأعلنت "عليوة"، عن تنظيم فعاليات المكتبة المتنقلة لتجوب قري المحافظة، بصفة دورية ومستمرة، لاستيعاب أكبر عدد من الفئات العمرية المختلفة من المواطنين، لتعظيم الاستفادة منها ولرفع المستوي الثقافي والفكري.

تحسين المستوى الثقافي والفكري

وقال الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، إن فعاليات المكتبة المتنقلة ستتم بشكل دوري ومستمر لتشمل أكبر عدد ممكن من الفئات العمرية المختلفة، بهدف تحسين المستوى الثقافي والفكري لدى المواطنين، ويأتي المشروع بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة وفقاً لرؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتعد تجربة فريدة لتحقيق أهداف بناء الإنسان المصري.

وأضاف أن فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة، يأتي بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الثقافة وفق رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي تمثل محور بناء الإنسان ورفع الوعي لديه من أهم محاورها، كما تعد تجربة فريدة تساهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري من خلال إعداد برنامج أنشطة وفعاليات متميز لكل مكتبة وفقًا لكل محافظة واحتياجاتها ووصولاً إلى أبعد نقطة بكل محافظة.