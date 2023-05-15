«التضامن» تفتتح مركزا للتدريب وتنمية الموارد البشرية في المنيا الجديدة

تفقدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، محافظة المنيا، صباح اليوم، لافتتاح مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا الجديدة.

وتجري الوزيرة جولة تفقدية لمتابعة نتائج مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية بمحافظة المنيا، في قرية الشيخ مسعود مركز العدوة، والذي ينفذ تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، والحكومة الكندية وبالمشاركة مع وزارة الزراعة.

تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»

واستهلت الوزيرة زيارتها إلى المحافظة بلقاء الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا في ديوان عام محافظة المنيا، في حضور لويس داماس سفير كندا لدي جمهورية مصر العربية، والدكتور عبد الحكيم الواعر نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.