«التضامن»: تطوير أدوات الاكتشاف المبكر للإعاقة ضمن برنامج «وعي»

قالت شذى هاني، منسق برامج الإعاقة في وزارة التضامن الاجتماعي، إنّ الوزارة تعمل حاليًا على تطوير أدوات فعالة للاكتشاف المبكر للإعاقة، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار برنامج «وعي»، للتنمية المجتمعية، الذي تنفذه الوزارة.

جاء ذلك خلال حفل توقيع منح الجمعيات الأهلية من أجل تعزيز الفرص المتكافئة للفئات الأولى بالرعاية بين التضامن والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

تصميم مجموعة من الأدوات التوعوية

وأضافت منسق برامج الإعاقة أنه يجرى توعية ألف أسرة كمرحلة أولي، بالاكتشاف المبكر للإعاقة من خلال الرائدات الريفيات بداية من يناير 2023 وحتى شهر يونيو المقبل، وذلك من خلال تصميم مجموعة من الأدوات التوعوية، وتسليط الضوء على أهمية متابعة الأطفال خلال الخمس سنوات الأولي من العمر الاكتشاف المبكر للإعاقة لدى الأطفال، بجانب تمكين الآباء والأمهات الجدد والرائدات من استخدامها بشكل دوري بسيط وفعال، وتسهيل عملية المتابعة والتأهيل والدعم.

وأشارت إلى أنه يتم العمل على إتاحة المرافق المنشأة لاستخدام الأشخاص من ذوي الإعاقة، خاصة المباني الخدمية لوزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات التابعة لها.