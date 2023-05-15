ما هو التضامن بين الشركات في تنظيم الحج؟.. الغرف السياحية تجيب

بعد إنهاء شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج السياحي وعددها نحو 1483 شركة يوم الخميس الماضى عملية التضامن فيما بينها فى تنفيذ برامج الحج لهذا العام، كثرت التسآولات بين المواطنين حول مفهوم التضامن بين الشركات فى تنظيم الحج؟.

معنى التضامن بين الشركات فى تنفيذ برامج الحج

وقال حمزة عنبى عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن التضامن بين شركات السياحة في تنفيذ برامج الحج، يعنى قيام أكثر من شركة سياحة تنفذ ذات البرنامج سواء (البري أو الاقتصادي طيران أو الـ 5 نجوم) في المشاركة "التضامن" فيما بينها في تنفيذ برنامج الحج، على أن يتم اختيار شركة من بين تلك الشركات لتكون رأس التضامن أي مسئولة عن الشركات والتعاقدات والخدمات التي يتم تقديمها للحجاج الموجودين داخل هذا التضامن.

المسار السعودي للحج لا يتعامل إلا مع الكيانات التي لديها 50 حاجا على الأقل

وأضاف لـ"الوطن"، أن السبب الرئيسي لقيام شركات السياحة بالتضامن في تنفيذ برامج الحج هو أن المسار الإلكتروني السعودي للحج لا يتعامل إلا مع الكيانات التي تمتلك 50 حاجا على الأقل، وهو ما لا يتوافر لدى كل شركة سياحة منفردة ما أوجب التضامن بين الشركات في تنفيذ برامج الحج، لافتا إلى أنه لا يوجد حد أدنى أو أقصى للشركات داخل التضامن الواحد.

يشار إلى أن شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج بدأت حاليا في استخراج تأشيرات السفر للمملكة العربية السعودية لمعاينة المساكن التي سيقيم بها الحجاج بكل من مكة والمدينة المنورة.