هل يجوز السماح بالسفر خارج البلاد بالطفل المكفول؟.. «التضامن» توضح

أوضحت وزارة التضامن الإجتماعى على موقعها الرسمي، أنه يجوز للأسرة البديلة الكافلة، أن تستخرج جواز سفر للابن المكفول، مشيرة إلى أن ذلك يتم وفقا لعدة إجراءات.

إجراءات السماح للطفل المكفول بالسفر خارج البلاد

وأشارت إلى أن هناك عدة إجراءات متبعة تتمثل فيما يلي:

- أن تحصل الأسرة على موافقة كتابية مسبقة من إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة.

- تخطر الأسرة الكافلة إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة.

- تتوجه الأسرة خلال شهر من سفرها للخارج لأقرب بعثة دبلوماسية لتسجيل بياناتها وبيانات الطفل ووسيلة التواصل بينهم.

- تلتزم الأسرة بتيسير مهمة البعثة الدبلوماسية في الإشراف والمتابعة الميدانية للأسرة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية .

- تلتزم الأسرة بإخطار اقرب بعثة دبلوماسية بأى تغيرات تطرأ على بيانات الأسرة أو الطفل .

رابط التقديم لكفالة طفل

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه على الأسرة الراغبة في كفالة طفل، أن تتقدم بطلب الكفالة على الموقع الإلكتروني للوزارة (https://www.moss.gov.eg) وتسجل الطلبات الواردة في سجل خاص، مؤكدة أنه على الفور يتم إرسال الطلب إلى المديرية المختصة الكائن بها محل إقامة الأسرة الراغبة في الكفالة والجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة.