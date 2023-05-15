أسعار السمك اليوم الاثنين 15-5-2023 في الأسواق.. «البلطي» بـ69 جنيها

تسجل أسعار السمك اليوم الاثنين 15-5-2023 في الأسواق، هدوءا ملحوظا، بعدما شهدت تراجعا أمس، وذلك بسبب انخفاض إقبال المواطنين الفترة الحالية على شراء الأسماك، بحسب ما صرح به محمد كمال عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية لـ«الوطن».

واستعرض «كمال» أسعار السمك اليوم الاثنين 15-5-2023 في الأسواق حيث جاءت كما يلي:

أسعار الأسماك في مصر

- يتراوح سعر البلطي ما بين 69 و71 جنيها.

- يتراوح سعر فلية البلطي ما بين 30 و90 جنيها.

- قشر البياض ما بين 65 و75 جنيها.

- الثعابين ما بين 50 و200 جنيه.

- سعر المكرونة الخليجي يتراوح ما بين 65 و85 جنيها.

سعر سمك البوري

- سعر السبيط والكاليماري يتراوح ما بين 120 و210 جنيهات.

- الكابوريا ما بين 30 و130 جنيها.

- الدنيس يتراوح سعره ما بين 100 و140 جنيها.

- الجمبري ما بين 160 و220 جنيها.

- البوري يتراوح ما بين 44 و46 جنيها.

- السردين ما بين 30 و60 جنيها.