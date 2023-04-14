السمك الناشف وجبة العيد في الغردقة.. سعر الكيلو يبدأ من 400 جنيه

مع اقتراب عيد الفطر المبارك يزداد إقبال المواطنين على السمك الناشف بمدينة الغردقة، حيث يعتبرونه أهالي المدينة وجبة العيد المفضلة لديهم، ويعرف بالسمك المالح أيضا، وهو من أهم أطباق مائدة العيد وسعر الكيلو يصل لـ600 جنيه في بعض الأنواع.

السمك الناشف وجبة العيد في الغردقة

يقول علي عبده، صاحب محل أسماك في الغردقة، لـ«الوطن»، إن أهالي مدينة الغردقة يستقبلون عيد الفطر المبارك بوجبة السمك الناشف أو السمك المالح، وهو السمك المجفف، ويرتبط تناوله بقدوم عيد الفطر المبارك، ويفضل تناوله في الصباح عقب أداء صلاة العيد، حيث أنها وجبة خفيفة على المعدة.

إقبال كبير على السمك الناشف

ويضيف محمد عبده، من أقدم بائعي الأسماك في الغردقة، أن السمك الناشف يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين تزامنا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، لافتا خلال حديثه لـ«الوطن» أن سعر كيلو السمك الناشف يبدأ من 400 جنيه ويصل لـ600 جنيه، وأفضل أنواعه هو الحريد.

حفظ الطعام دون ثلاجات

كما يوضح باسم حمود، نائب رئيس جمعية الصيادين، ومن أهالي الغردقة، أنه من بين طقوس عيد الفطر تناول السمك الناشف أو المالح، وهي عادة متوارثة من الأجداد الذين ابتدعوا فكرة تمليح السمك أثناء رحلات الصيد، وذلك عند احتياجهم لطريقة لحفظ الطعام بدون ثلاجات، ومن هنا جاءت فكرة تجفيف السمك وتمليحه للحفاظ عليه طازجا.

طريقة عمل السمك الناشف

ويوضح حمدي غريب، من أهالي مدينة الغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن طريقة عمل السمك الناشف تبدأ بتفريغه من الأحشاء ثم يوضع عليه كمية كبيرة من الملح ثم يترك في الهواء لمدة أسبوعين حتى ينشف.

وعن طريقة تجهيز السمك الناشف عند الأكل، يتم نقعه في الماء في ساعة متأخرة من الليل ثم يخرج من الماء صباحا، ويتم فصل لحم السمك من الجلد والشوك ووضعه في «التسبيكة» وهي البصل والطماطم والصلصة والفلفل الأخضر ثم تضاف التوابل، ويصبح جاهزا للأكل.