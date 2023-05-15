أستاذ علم الاجتماع: الدراما سلطت الضوء على قضايا مطروحة بالحوار الوطني

قالت الدكتورة سهير عبدالسلام، أستاذ علم الاجتماع وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك الكثير من القضايا المجتمعية الهامة والمطروحة على طاولة الحوار الوطني يوم الخميس المقبل، منها قانون الأحوال الشخصية وعدم التمييز والعنف، فضلا عنم كثير من القضايا التي تخص الأسرة والمجتمع المصري، مشيرة إلى أن المحور السياسي بالحوار الوطني كان يتضمن ملفات هامة مثل العملية الانتخابية وطريقة التصويت.

الحاجة لتغيير بعض القوانين

وأضافت «عبدالسلام»، خلال حوارها عبر فضائية «DMC»، أننا بحاجة إلى تغيير الكثير من القوانين التي لا تتناسب مع مجريات العصر، فضلا عن كونها تضع عبئًا كبيرًا على الأسرة المصرية سواء كان رجل أو مرأة، فعلى سبيل المثال: قانون الرؤية بالنسبة للرجل، وقانون الوصاية بالنسبة للمرأة، مشيرًا إلى انه على مدار أكثر من موسم رمضاني ماضي، تم مناقشة أكثر من قضية تمس الأسرة من خلال الدراما المصرية، والتي كان لها صدى كبير في الشارع المصري.

إيجابيات الدراما المصرية

وتابعت، أن الدراما المصرية لها إيجابيات وسلبيات، كما أنها سلطت الضوء على مشكلات تثير أصحاب الرأي وواضعي القوانين والبرلمان لمناقشة مثل هذه القضايا فضلا عن طرحها في الحوار الوطني.